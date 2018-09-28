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Женя "Руки-ножницы". Как 13-летний пацан из Бреста стал крутым барбером

29.09.2018 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Когда Жене Юхновичу было 9 лет, он «набил» свою первую hair-тату — выбрил деду Лёне смайлик на затылке. Бритвой и машинкой Женя «разрисовывал» головы одноклассников, делал «боксы» и «полубоксы» своим первым клиентам, а когда стал посмелее — забацал школьному трудовику стильный «помпадур». Через три года после смайлика на затылке деда Лёни Женя выиграл свой первый барбер-конкурс. Сейчас у парня плотный график: утром — школа, вечером — работа в салоне, а между ними — конкурсы и выступления на парикмахерских мастер-классах, где взрослые дяди и тети учатся у 13-летнего Жени.

Женя "Руки-ножницы". Как 13-летний пацан из Бреста стал крутым барбером

С юным барбером мы встретились в 15.30 в мужском зале парикмахерского салона в спальном микрорайоне Бреста. У Жени — полчаса свободного времени до первого клиента. В парикмахерской он работает после школы, уроки делает где-то в перерыве. Там же — встречи с друзьями, кружки, YouTube и компьютерные игры.

— За что ты дедушке смайлик на затылке-то выбрил?

— Мне тогда было лет девять. Посмеялись, потом сбрили все.

— А почему сбрили?

— Ну ведь мы на свадьбу шли, — улыбнулся Женя.

Эксперимент с дедушкой Лёней для юного барбера стал первым шагом в большой парикмахерский мир.

— С тех пор начал пытаться, пробовать, учиться. Приводил друзей, одноклассников попрактиковаться, — объяснил собеседник.

 
Теги: Брест
 
 
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Когда Жене Юхновичу было 9 лет, он «набил» свою первую hair-тату — выбрил деду Лёне смайлик на затылке. Бритвой и машинкой Женя «разрисовывал» головы одноклассников,...
 
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