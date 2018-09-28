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Арбузы, картошка, яблоки, виноград, лук и другие плоды земли Беларуси на ярмарках в Бресте
29.09.2018 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
Первые осенние ярмарки, стартовавшие в городе над Бугом, были не слишком многолюдными. Много свободных торговых мест было на площадке возле торгового центра «Дидас Персия». За ЦУМом продавцов было больше, но всё равно оставались не занятые площади.
От универмага была организованна доставка плодоовощной продукции микроавтобусом на дом к инвалидам. Погрузку и разгрузку бесплатно осуществляли молодые волонтёры. Возле «Дидас Персия» большую концертную программу организовал ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста».
Цены на плодоовощную продукцию были на двух торговых площадках примерно одинаковыми и зависели от амбиций продавцов и качества продукции.
Картошка продавалась в диапазоне 30-60 копеек, самые дешёвые яблоки привёз агро-сад «Рассвет», всего по 44 копейки за килограмм.
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Первые осенние ярмарки, стартовавшие в городе над Бугом, были не слишком многолюдными. Много свободных торговых мест было на площадке возле торгового центра...
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