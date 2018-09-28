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30 сентября вновь дорожает автомобильное топливо
29.09.2018 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
С 30 сентября в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
В ведомстве сообщили, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 30 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 37 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 45 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 66 копеек, ДТ — 1 рубль 45 копеек.
Это восемнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
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С 30 сентября в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». В ведомстве сообщили, что розничные...
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