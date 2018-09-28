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Доходы китайских компаний за пределами страны в 2017 году показали устойчивый рост, при этом полученная ими прибыль за год возросла на 52%, пишет The China Daily со ссылкой на правительственные данные.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китайские компании увеличивают свои прибыли за рубежом Доходы китайских компаний за пределами страны в 2017 году показали устойчивый рост, при этом полученная ими прибыль за год возросла на 52%, пишет The China Daily со ссылкой на...

В абсолютном выражении прибыль китайских компаний за пределами страны в 2017 году составила 137,9 млрд долларов.Стоимость активов основанных в 189 странах мира китайских компаний оценивается в 6 трлн долларов. Их количество превышает 39 тысяч, сообщает«Несмотря на то что некоторые страны, такие как Соединенные Штаты, приняли законы или правила, ужесточающие проверки иностранных инвестиций, тенденция выхода на глобальный уровень китайских компаний не изменится», — цитирует издание представителя Министерства коммерции.Китайские власти также принимают меры, чтобы противостоять торговой войне, которая началась по инициативе президента США Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, общее сокращение налогов и сборов с компаний, работающих внутри страны, превысило плановые показатели и достигло 1,3 трлн юаней (более 189 млрд долларов).При этом в Министерстве финансов Китая заявили, что изучают меры по дальнейшему сокращению налогов и сборов для ослабления сдерживающих рост экономики факторов на фоне китайско-американской торговой напряженности.Пересмотр невыгодных для США торговых соглашений был одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. После избрания на пост президента он стал проводить их в жизнь, что привело к взаимной «войне пошлин» Китая и США.В Пекине заявили, что торговые и экономические разногласия между Пекином и Вашингтоном создали угрозу системе свободной торговли. Поскольку страны находятся на разных уровнях развития и имеют разные экономические системы, определенные трения являются естественными, заявили в Пекине. Однако новая администрация США «проповедует протекционизм и экономическую гегемонию», пытается запугать другие страны экономическими мерами и навязать свои собственные интересы, считают китайские власти.