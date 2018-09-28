СМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районе

Размещение косовского спецназа на территории, прилежащей к озеру, обеспечивающему водой ГЭС "Газиводе" на границе Сербии и автономного края Косово и Метохия, было связано с визитом на это озеро главы косовской администрации Хашима Тачи, сообщил в субботу сербский телерадиоканал РТС.

В связи со сложившейся ситуацией по распоряжению президента страны Александара Вучича ранее в субботу в состояние полной боевой готовности была приведена армия и полицейский спецназ Сербии.

К настоящему моменту Тачи уже покинул приграничный район.

В связи с инцидентом президент Сербии направил ноту протеста генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.