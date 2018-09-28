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СМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районе
Размещение косовского спецназа на территории, прилежащей к озеру, обеспечивающему водой ГЭС "Газиводе" на границе Сербии и автономного края Косово и Метохия, было связано с визитом на это озеро главы косовской администрации Хашима Тачи, сообщил в субботу сербский телерадиоканал РТС.
В связи со сложившейся ситуацией по распоряжению президента страны Александара Вучича ранее в субботу в состояние полной боевой готовности была приведена армия и полицейский спецназ Сербии.
К настоящему моменту Тачи уже покинул приграничный район.
В связи с инцидентом президент Сербии направил ноту протеста генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
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Размещение косовского спецназа на территории, прилежащей к озеру, обеспечивающему водой ГЭС "Газиводе" на границе Сербии и автономного края Косово и Метохия, было...
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