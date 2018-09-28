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Арина Соболенко стала победительницей турнира в Ухане с призовым фондом $2,75 млн
Белоруска Арина Соболенко (20-й номер рейтинга ВТА) стала победительницей турнира в китайском Ухане (призовой фонд — 2 746 000 долларов). В решающем поединке наша соотечественница переиграла эстонку Анетт Контавейт (27 ВТА) — 6:3, 6:3.
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Белоруска Арина Соболенко (20-й номер рейтинга ВТА) стала победительницей турнира в китайском Ухане (призовой фонд — 2 746 000 долларов). В решающем поединке наша...
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