Белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении ОДКБ "Поиск-2018", сообщается на сайте министерства обороны Беларуси.

"С 1 по 5 октября на полигонах Матыбулак и Мунке Вооруженных сил Республики Казахстан состоится тактико-специальное учение с силами и средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ "Поиск-2018", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, от Беларуси в учении примут участие около 40 военнослужащих от разведывательных подразделений Вооруженных сил.

"29 сентября белорусские военнослужащие убыли к месту проведения совместного учения. В ходе учения будут отрабатываться вопросы управления, организации и ведения разведки в условиях выполнения учебно-боевых задач в различных условиях обстановки", - проинформировали в военном ведомстве.