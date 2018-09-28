«Она должна поломать все стереотипы». Минэкономики готовит новую концепцию помощи бизнесу

Министерство экономики разрабатывает новую концепцию поддержки предпринимательства и подготовит доумент уже к 20 октября, пишет euroradio.fm с ссылкой на замминистра экономики Дмитрия Матусевича.

На пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе предпринимательства, замминистра рассказал о новой концепции: «Она должна поломать все стереотипы, которые есть, централизовать определенные финансовые ресурсы. Может быть, будут и структурные изменения. Ведется очень серьезная проработка: мы начали к этому подходить еще в середине лета, а сейчас резко ускорились».

Среди новшест планируется создание гарантийного фонда поддержки малого и среднего бизнеса. Он нужен для того, чтобы облегчить предпринимателям доступ к кредитным деньгам, выступая поручителем перед банками и другими финансовыми учреждениями.

Дмитрий Матусевич не раскрывает деталей документа, на вопрос о них отвечает так: «В настоящее время у нас работают программы финансовой поддержки от различных банков. У нас есть Беларуский фонд финансовой поддержки предпринимателей. У нас есть программы поддержки фермеров, инноваций, международная техническая помощь и так далее. Мы пытаемся все это систематизировать, пересмотреть еще раз, и, возможно, выдать какой-то продукт».

Всемирная неделя предпринимательства пройдет с 12 по 18 ноября в выставочном центре Белэкспо на проспекте Победителей в Минске. Полную программу можно посмотреть на сайте .