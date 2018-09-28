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Соболенко, Халеп, Возняцки, Осака. Сколько еще теннисисток-чемпионок топ-турниров в этом году?

29.09.2018 17:54 — Разное | Tut.by  
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В китайском Ухане первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выиграла второй трофей в сезоне. SPORT.TUT.BY просмотрел профили теннисисток из топ-20 мирового рейтинга и рассказывает, как много игроков становилось чемпионами в 2018 году на престижных соревнованиях, включая турниры серии «Большого шлема» и категории «Премьер». Выяснилось, что титулы на них разделили десять теннисисток.

Без побед на турнирах пока остаются Серена Уильямс (16 WTA, финалистка «Уимблдона» и US Open), Каролин Гарсия (4 WTA), Елена Остапенко (12 WTA), Дарья Касаткина (13 WTA) и Мэдисон Киз (18 WTA). Трофеи только на турнирах серии International имеют Юлия Гёргес (10 WTA), Гарбинье Мугуруса (14 WTA), Элизе Мертенс (15 WTA), Эшли Барти (17 WTA) и Анастасия Севастова (19 WTA).

Неудивительно, почему Арина Соболенко (20 WTA) с двумя победами на турнирах серии «Премьер» в live-версии чемпионской гонки находится на 11-м месте.

Фото: Reuters













 
 
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Титулы на них разделили десять теннисисток. Неудивительно, почему Арина Соболенко с двумя победами на турнирах серии "Премьер" в live-версии чемпионской гонки...
 
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