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Торжественное собрание по поводу 60-летнего юбилея прошло в Гродненском медицинском университете

29.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Главные вехи в шестидесятилетней истории Гродненского государственного медицинского университета проследили на торжественном собрании, в котором приняли участие представители министерств, ведомств, главные врачи больниц, поликлиник, преподаватели, сотрудники и студенты вуза. 

Торжественное собрание по поводу 60-летнего юбилея прошло в Гродненском медицинском университете
Торжественное собрание по поводу 60-летнего юбилея прошло в Гродненском медицинском университете


Внимание аудитории было приковано к большому экрану на главной сцене актового зала вуза, где документальные кадры демонстрируют историю вуза-юбиляра. Гродненский государственный медицинский институт был создан в 1958 году. В тот год вуз принял 250 студентов, а число сотрудников не превышало 30 человек. Университет сегодня – это 45 кафедр, научно-исследовательская лаборатория, лаборатория практического обучения, профессорско-консультативный центр, аппарат управления и вспомогательные подразделения. Численность профессорско-преподавательского состава университета – 506 работников. За 60 лет в Гродненском медуниверситете подготовлено свыше 20 тысяч врачей. 



 Гродненский медицинский университет – это важное звено в стройной системе подготовки медицинских кадров в нашей стране, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Заслуги университета отмечены специальными премиями Правительства Республики Беларусь, Содружества Независимых Государств, высоких отзывов заслуживает научная работа студентов, преподавателей вуза. В университете сегодня работают 14 научных школ, достижения гродненских ученых известны за рубежом. Крепкие знания получают здесь студенты, и в лечебные учреждения приходят на работу квалифицированные, подготовленные специалисты. Благодарю за работу профессорско-преподавательский состав, ветеранов вуза. Поздравляю вас с юбилеем, желаю всем здоровья и оптимизма. 

Владимир Кравцов вручил преподавателям университета Почетные грамоты и благодарности облисполкома. 



Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко подчеркнул, что за 60 лет вуз прошел большой и плодотворный путь. 

– Современные тенденции – это персонифицированная медицина, электронное здравоохранение, система качества оказания медицинской помощи. Трудно переоценить значение педагога, который научит молодого врача быть сострадательным и внимательным к пациенту и коллегам. Неоспоримы в решении этих задач заслуги Гродненского государственного медицинского университета, – сказал Валерий Малашко. 

Торжественное собрание по поводу 60-летнего юбилея прошло в Гродненском медицинском университете


Слова поздравления в адрес вуза прозвучали от председателя областного Совета депутатов Игоря Жука. Он вручил Почетные грамоты областного Совета депутатов за профессионализм и многолетний труд работникам вуза. 

Торжественное собрание по поводу 60-летнего юбилея прошло в Гродненском медицинском университете


Поздравили вуз-юбиляр депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и другие почетные гости. 

Торжественное собрание по поводу 60-летнего юбилея прошло в Гродненском медицинском университете


Творческие подарки и хорошее настроение дарили всем присутствующим во время праздничного концерта гродненские вокальные и танцевальные коллективы. 

Торжественное собрание по поводу 60-летнего юбилея прошло в Гродненском медицинском университете
Торжественное собрание по поводу 60-летнего юбилея прошло в Гродненском медицинском университете


 

 
 
 
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