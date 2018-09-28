Первым покупателем нового iPhone в Москве стал 247-й человек в очереди - остальные стоявшие хотели продать свои места

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Дождь

МИА «Россия сегодня»

Перед открытием продаж в магазине re:Store на Тверской улице стоявшим в очереди раздали 250 талонов, рассказал корреспондент «Дождя». Когда потенциальных покупателей с талонами из первой десятки стали приглашать за покупкой, выяснилось, что никто из них не собирался покупать новинку.Большинство стоявших несколько дней в очереди хотели продать свои места, но покупателей на них не нашлось. Таким образом, очередь дошла до 247-го талона, владелец которого пришел к магазину в 6:30 утра по местному времени. Он и стал первым покупателем нового телефона.Очередь на Тверской начала собираться за пять дней до открытия продаж. Накануне, 27 сентября, первое место в ней продавали за 450 тысяч рублей, что превышает стоимость самого телефона.12 сентября состоялась презентация новых смартфонов от Apple: iPhone Xs, Xs Max и Xr. В России цены на них стартуют от 87990 рублей на модель iPhone Xs, от 96990 рублей — на iPhone Xs Max.