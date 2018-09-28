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Лукашенко в восторге от интерьеров таджикского Дворца нации: "Это не просто красиво, это изумительно!"
Фото: БЕЛТА
Залы в здании украшены деревянной резьбой ручной работы в национальном стиле. Александр Лукашенко дал высокую оценку работе таджикских мастеров. «Это не просто красиво, это изумительная работа», — сказал он.
Эмомали Рахмон пообещал, что при необходимости Таджикистан готов поделиться опытом и выполнить подобные работы в Беларуси.
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Лукашенко в восторге от интерьеров таджикского Дворца нации: "Это не просто красиво, это изумительно!"
Таджикский президент Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по Дворцу нации в Душанбе.
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