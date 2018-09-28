

Фото: БЕЛТА

БелТА























Залы в здании украшены деревянной резьбой ручной работы в национальном стиле. Александр Лукашенко дал высокую оценку работе таджикских мастеров. «Это не просто красиво, это изумительная работа», — сказал он.Эмомали Рахмон пообещал, что при необходимости Таджикистан готов поделиться опытом и выполнить подобные работы в Беларуси.