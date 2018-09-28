Минэкономики разрабатывает новую концепцию поддержки предпринимателей

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“Она должна поломать все стереотипы, которые есть, централизовать определённые финансовые ресурсы. Может быть, будут и структурные изменения. Ведётся очень серьёзная проработка: мы начали к этому подходить ещё в середине лета, а сейчас резко ускорились”.

“В настоящее время у нас работают программы [финансовой поддержки от] различных банков. У нас есть Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. У нас есть программы поддержки фермеров, программы поддержки инноваций, программы поддержки программ поддержки, международная техническая помощь и так далее. Мы пытаемся всё это систематизировать, пересмотреть ещё раз, и, возможно, выдать какой-то продукт”.