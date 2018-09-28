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Минэкономики разрабатывает новую концепцию поддержки предпринимателей
Фото: Melvin A / www.flickr.com
“Она должна поломать все стереотипы, которые есть, централизовать определённые финансовые ресурсы. Может быть, будут и структурные изменения. Ведётся очень серьёзная проработка: мы начали к этому подходить ещё в середине лета, а сейчас резко ускорились”.
Одним из элементов новой системы, возможно, станет гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Предназначение этого института — облегчить предпринимателям доступ к кредитным ресурсам, выступая поручителем перед банками и другими финансовыми учреждениями.
Дмитрий Матусевич не стал раскрывать деталей документа, с юмором ответив на вопрос о них:
“В настоящее время у нас работают программы [финансовой поддержки от] различных банков. У нас есть Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. У нас есть программы поддержки фермеров, программы поддержки инноваций, программы поддержки программ поддержки, международная техническая помощь и так далее. Мы пытаемся всё это систематизировать, пересмотреть ещё раз, и, возможно, выдать какой-то продукт”.
Всемирная неделя предпринимательства пройдёт с 12 по 18 ноября. В Беларуси базой для неё станет выставочный центр Белэкспо на проспекте Победителей в Минске. Полную программу можно посмотреть на сайте
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Министерство экономики разрабатывает новую концепцию поддержки предпринимательства в Беларуси.
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