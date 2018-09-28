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Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон посетили виноградные хозяйства возле Душанбе
Новости Беларуси. Переговоры Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко прошли во Дворце Наций в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Таджикистана провел для Александра Лукашенко экскурсию по залам резиденции, украшенным уникальной деревянной резьбой ручной работы в национальном стиле (подробности
Немного позже президенты посетили виноградные хозяйства недалеко от Душанбе.
Там они попробовали местные сорта винограда и вместе срезали его спелые гроздья в корзину. Общение продолжилось в неформальной обстановке.
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Новости Беларуси. Переговоры Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко прошли во Дворце Наций в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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