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В Дубровенском районе рыбачивший в Днепре мужчина нашёл авиабомбу

29.09.2018 17:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Дубровенском районе местный житель обнаружил немецкую авиационную бомбу.  

Как сообщает БЕЛТА со сслыкой на в/ч 5524, в тот день мужчина пошёл рыбачить к Днепру. Плывя по реке возле деревни Бурая на лодке, рыбак заметил под водой снаряд.  

К месту обнаружения бомбы прибыли сапёры, которым потребовалась помощь водолазов, чтобы поднять находку со дна и вынести на берег. Оказалось, что это немецкая авиабомба SD 250.  

Снаряд вывезли на полигон и уничтожили.  

Осенью 2018 года у жителя Минской области изъяли десятки единиц незарегистрированного оружия. 

В доме мужчины были пулемёты, автоматы, винтовки, гранаты и множество различных патронов (здесь подробности).  

 
 
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Новости Беларуси. В Дубровенском районе местный житель обнаружил немецкую авиационную бомбу.   Как сообщает БЕЛТА со сслыкой на в/ч 5524, в тот день мужчина пошёл...
 
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