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В Дубровенском районе рыбачивший в Днепре мужчина нашёл авиабомбу
Новости Беларуси. В Дубровенском районе местный житель обнаружил немецкую авиационную бомбу.
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К месту обнаружения бомбы прибыли сапёры, которым потребовалась помощь водолазов, чтобы поднять находку со дна и вынести на берег. Оказалось, что это немецкая авиабомба SD 250.
Снаряд вывезли на полигон и уничтожили.
Осенью 2018 года у жителя Минской области изъяли десятки единиц незарегистрированного оружия.
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Новости Беларуси. В Дубровенском районе местный житель обнаружил немецкую авиационную бомбу. Как сообщает БЕЛТА со сслыкой на в/ч 5524, в тот день мужчина пошёл...
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