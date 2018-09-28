Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае

Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В решающем поединке первой ракетке Беларуси противостояла соперница из Эстонии, 27 номер рейтинга WТА Анетт Контавейт. Матч выдался упорным, но белоруска не оставила шансов своей оппонентке, обыграв ее в двух сетах. Эта встреча стала первой в истории противостояния двух спортсменок.





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