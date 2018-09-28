|
Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае
Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В решающем поединке первой ракетке Беларуси противостояла соперница из Эстонии, 27 номер рейтинга WТА Анетт Контавейт. Матч выдался упорным, но белоруска не оставила шансов своей оппонентке, обыграв ее в двух сетах. Эта встреча стала первой в истории противостояния двух спортсменок.
Из четырех финальных поединков 2017 года Арина одержала уже вторую победу. Предыдущий триумф нашей теннисистки увидел корт Нью Хейвена (подробнее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отдыхает, чего боится и что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)