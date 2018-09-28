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Арина Соболенко победила в финале турнира в Ухане
Новости Беларуси. 29 сентября белорусская теннисистка Арина Соболенко (20 WTA) выиграла в финале турнира Wuhan Open с призовым фондом 2,74 миллиона долларов. Её противницей была эстонская теннисистка Анетт Контавейт (27 WTA).
Матч начался в 14:15 по московскому времени, а в 15:25 уже определился победитель.
В первом сете Соболенко резко вырвалась вперёд – 4:1. После этого тренер Контавейт посоветовал подопечной затянуть игру, чтобы вынудить белоруску больше ошибаться. Эстонская теннисистка смогла отыграть два гейма, но сет закончился в пользу Соболенко – 6:3.
Во втором сете инициативу перехватила Контавейт, но долго преимущество не продлилось. На 3:3 спортсменки сравнялись, а затем Арина уверенно довела счёт до 6:3.
Белорусская теннисистка вновь смогла завершить матч в двух сетах. За свою победу Арина получила 900 очков и полмиллиона долларов. Анетт пришлось довольствоваться четвертью миллиона и 585 очками.
Для Соболенко это уже четвёртый финал с начала 2018 года и второй титул. Первая
Также с начала года Арина выиграла 46 из 68 матчей и по-прежнему остаётся лидером женского тенниса по количеству побед в трёхсетовых поединках – 20.
С 1 октября Контавейт поднимется на 21 строчку рейтинга, а Соболенко станет 16 ракеткой мира.
На неделе мы собрали пять интересных фактов об Арине Соболенко.
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Новости Беларуси. 29 сентября белорусская теннисистка Арина Соболенко (20 WTA) выиграла в финале турнира Wuhan Open с призовым фондом 2,74 миллиона долларов. Её противницей...
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