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Лукашенко подарил Рахмону сертификат на трактор "Беларус"

29.09.2018 17:56 — Разное | Партизан  
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В субботу главы государств встретились в Душанбе, обсудили экономические вопросы и посетили производство белорусской тракторной техники, сообщает sputnik.by.



 Главы Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились о дальнейшем развитии промышленной кооперации на площадках в Таджикистане, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств ознакомились с производственной территорией предприятия, а также цехом, где уже начата сборка тракторов для поставки в Афганистан. Как заявил Лукашенко, туда будет продано 300 тракторов белорусско-таджикской сборки.

Таджикский лидер высказал идею относительно того, что необходимо собирать не только тракторы, но и другую технику, в том числе комбайны, технику для коммунального хозяйства  для того в перспективой их последующего экспорта и на рынки третьих стран.

Главам государств было доложено, что все ранее полученные поручения по развитию производства выполнены.

Присутствовавший на встрече генеральный директор Минского тракторного завода Федор Домотенко проинформировал Лукашенко и Рахмона относительно перспектив производства в Гиссаре, а также получении сертификатов на выполнение некоторых видов работ. Он отметил, что речь также идет о совместном выпуске навесного оборудования, а также расширении его ассортимента. В частности, по его словам, уже к следующему сезону специально для местных условий может быть открыта линия по сборке самоходных горных косилок, разработкой которых занимались белорусские конструкторы.

Под новые производства было предложено использовать площадку не только в Гиссаре, но и, в других местах, в частности, непосредственно в Душанбе - это пожелание высказал глава Таджикистана.

Лидеры государств также пообщались с рабочими, среди которых не только местные жители, но и белорусские граждане, которые занимаются наладкой производства и обучением местного персонала.

В завершение Рахмону был подарен сертификат на трактор "Беларус" модели 82.1. Таджикский лидер поблагодарил за подарок, и сказал, что он будет востребован в хозяйстве.

Напомним, что предприятие по сбору тракторов было открыто во время предыдущего визита Лукашенко в Таджикистан, который состоялся в мае текущего года.

"Мы же хотим создать здесь опорную площадку, чтобы вместе выходить на другие рынки", — заявил тогда Лукашенко.


Отмечалось, что таджикские специалисты специально для этого пройдут практику на конвейерной сборке на Минском тракторном заводе. Также шла речь и о специальном навесном оборудовании, образцы которого должны была прислать белорусская сторона.

По результатам встречи и переговоров были подписаны 15 новых документов, касающиеся сотрудничества в различных сферах: от экономики до образования.


 
 
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В субботу главы государств встретились в Душанбе, обсудили экономические вопросы и посетили производство белорусской тракторной техники, сообщает sputnik.by.
 
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