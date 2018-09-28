В Дубровенском районе в Днепре нашли старую немецкую авиабомбу

Бомбу случайно обнаружил рыбак, который удил с лодки возле деревни Бурая.





Снаряд доставали с помощью водолазов, которые вытащили его из воды, использовав лебедку и другие приспособления. Это была авиабомба SD 250.





Находку отвезли на специальный полигон и там уничтожили.



