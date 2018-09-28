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В Дубровенском районе в Днепре нашли старую немецкую авиабомбу

29.09.2018 17:05 — Разное | Партизан  
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Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информационно-пропагандистской работы в /ч 5524, это была наследие со времен Второй мировой войны

Бомбу случайно обнаружил рыбак, который удил с лодки возле деревни Бурая.

Снаряд доставали с помощью водолазов, которые вытащили его из воды, использовав  лебедку и другие приспособления. Это была авиабомба SD 250.

Находку отвезли на специальный полигон и там уничтожили.


 
 
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Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информационно-пропагандистской работы в /ч 5524, это была наследие со времен Второй мировой войны
 
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