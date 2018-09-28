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Арина Соболенко выиграла турнир в Ухане, завоевав второй титул в карьере
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выиграла финале соревнований в Ухане (призовой фонд — 2,74 млн долларов) у эстонки Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.
Фото: Reuters
Финал в Ухане стал четвертым для Арины Соболенко (20 WTA) в 2018 году,
Никогда ранее Соболенко не встречалась с Анетт Контавейт (27 WTA). В 2017 году на турнире в Хертогенбосе Контавейт завоевала свой единственный титул. В нынешнем сезоне эстонка пять раз одолела игроков из топ-10 (Елена Остапенко, Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Петра Квитова, Слоан Стивенс), Соболенко сделала это семь раз.
Путь к финалу в Ухане Соболенко начала с победы над соперницей по финалу в Нью-Хейвене испанкой Карлой Суарес-Наварро (22 WTA) — 7:6, 2:6, 6:2. Во втором круге белоруска выбила из борьбы украинку Элину Свитолину (6 WTA) — 6:4, 2:6, 6:1. В третьем раунде Арина не испытала проблем в поединке против американки Софьи Кенин (62 WTA) — 6:3, 6:3. В четвертьфинале она одолела словацкую теннисистку Доминику Цибулкову (31 WTA) — 7:5, 6:3, а в полуфинале взяла верх над австралийкой Эшли Барти (17 WTA) — 7:6, 6:4.
С начала года Арина Соболенко провела 68 матчей, в 46 из которых была лучше соперниц. Она является лидером женского тура по количеству побед в трехсетовых поединках — 20.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выиграла финале соревнований в Ухане (призовой фонд — 2,74 млн долларов) у эстонки Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.
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