Арина Соболенко выиграла турнир в Ухане, завоевав второй титул в карьере

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сообщает sport.tut.by. Ранее она дважды уступала в решающих матчах на турнирах в Истбурне и Лугано и победила в Нью-Хейвене. Кроме того, нынешний финал — пятый в карьере 20-летней белоруски и третий в случае с соревнованиями WTA категории «Премьер». Финал в Ухане стал четвертым для Арины Соболенко (20 WTA) в 2018 году,sport.tut.by. Ранее она дважды уступала в решающих матчах на турнирах в Истбурне и Лугано и победила в Нью-Хейвене. Кроме того, нынешний финал — пятый в карьере 20-летней белоруски и третий в случае с соревнованиями WTA категории «Премьер».





Никогда ранее Соболенко не встречалась с Анетт Контавейт (27 WTA). В 2017 году на турнире в Хертогенбосе Контавейт завоевала свой единственный титул. В нынешнем сезоне эстонка пять раз одолела игроков из топ-10 (Елена Остапенко, Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Петра Квитова, Слоан Стивенс), Соболенко сделала это семь раз.





Путь к финалу в Ухане Соболенко начала с победы над соперницей по финалу в Нью-Хейвене испанкой Карлой Суарес-Наварро (22 WTA) — 7:6, 2:6, 6:2. Во втором круге белоруска выбила из борьбы украинку Элину Свитолину (6 WTA) — 6:4, 2:6, 6:1. В третьем раунде Арина не испытала проблем в поединке против американки Софьи Кенин (62 WTA) — 6:3, 6:3. В четвертьфинале она одолела словацкую теннисистку Доминику Цибулкову (31 WTA) — 7:5, 6:3, а в полуфинале взяла верх над австралийкой Эшли Барти (17 WTA) — 7:6, 6:4.









С начала года Арина Соболенко провела 68 матчей, в 46 из которых была лучше соперниц. Она является лидером женского тура по количеству побед в трехсетовых поединках — 20.



