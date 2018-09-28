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В Барселоне произошли уличные беспорядки, два человека арестованы

29.09.2018 17:47 — Разное | Интерфакс  
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Два человека арестованы в субботу во время беспорядков в Барселоне, сообщили агентству "Ассошиэйтед Пресс" источники в полиции.

По их данным, арестованным предъявлены обвинения в насилии в отношении полицейских.

Беспорядки начались в то время, когда в городе проходило шествие в поддержку действий полиции на признанном незаконным референдуме о независимости Каталонии, попытка проведения которого была организована 1 октября 2017 года.

Сторонники независимости забросали полицейских и своих оппонентов пакетами с разноцветными красками.

 
 
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Два человека арестованы в субботу во время беспорядков в Барселоне, сообщили агентству "Ассошиэйтед Пресс" источники в полиции. По их данным, арестованным...
 
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