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В Барселоне произошли уличные беспорядки, два человека арестованы
Два человека арестованы в субботу во время беспорядков в Барселоне, сообщили агентству "Ассошиэйтед Пресс" источники в полиции.
По их данным, арестованным предъявлены обвинения в насилии в отношении полицейских.
Беспорядки начались в то время, когда в городе проходило шествие в поддержку действий полиции на признанном незаконным референдуме о независимости Каталонии, попытка проведения которого была организована 1 октября 2017 года.
Сторонники независимости забросали полицейских и своих оппонентов пакетами с разноцветными красками.
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Два человека арестованы в субботу во время беспорядков в Барселоне, сообщили агентству "Ассошиэйтед Пресс" источники в полиции. По их данным, арестованным...
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