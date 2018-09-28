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«МП» провел акцию «День подписчика»

29.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Быть в курсе всех новостей, а в придачу еще и подарок получить? Заманчивые предложения! Воспользоваться ими земляки могли во время акции «День подписчика». Свое мероприятие «МП» заранее проанонсировал. Как оказалось, не напрасно.

«МП» провел акцию «День подписчика»


«МП» провел акцию «День подписчика»


«МП» провел акцию «День подписчика»


«МП» провел акцию «День подписчика»


«МП» провел акцию «День подписчика»


«МП» провел акцию «День подписчика»

Магазин «Соседи» — именно здесь развернулась акция от «Маяка Прыдняпроўя». До ее старта еще полчаса. Баннер издания, подшивка из последних номеров, яркий лототрон — организаторы еще не успели все это расставить и разложить, как к ним уже спешили подписчики.

В числе первых — Виктор Бурдынский. Он с гордостью называет себя «читателем со стажем» — 44 года выписывает районку, «потому что информационная и при этом бюджетная».

Пока почтальон оформляла квитанции, подписчики с азартом крутили барабан лототрона. Что же достанется в качестве бонуса за подписку на «МП»? Абонементы на посещение бассейна физкультурно-оздоровительного центра были оценены по достоинству — земляки за ЗОЖ обеими руками! Другим повезло на канцелярские и письменные принадлежности. А кое-кто в скором времени посетит кинотеатр «Родина».

Лариса Барановская — одна из таких счастливчиков. Уже под «занавес» Дня подписчика ей достался двойной пригласительный билет. В кино женщина пойдет с супругом, на его имя она, кстати, и выписала «МП».

А вот сертификаты на бесплатную фотосессию, увы, не вытянул никто. Жаль! Впрочем, все еще впереди! Эта акция далеко не последняя.

Выписывайте «МП»!

Ксения ДМИТРИЕВА.

Екатерина ГУРСКАЯ (фото).

 

 

 
Теги: Новости
 
 
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