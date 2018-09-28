«МП» провел акцию «День подписчика»

Быть в курсе всех новостей, а в придачу еще и подарок получить? Заманчивые предложения! Воспользоваться ими земляки могли во время акции «День подписчика». Свое мероприятие «МП» заранее проанонсировал. Как оказалось, не напрасно.



































Магазин «Соседи» — именно здесь развернулась акция от «Маяка Прыдняпроўя». До ее старта еще полчаса. Баннер издания, подшивка из последних номеров, яркий лототрон — организаторы еще не успели все это расставить и разложить, как к ним уже спешили подписчики.

В числе первых — Виктор Бурдынский. Он с гордостью называет себя «читателем со стажем» — 44 года выписывает районку, «потому что информационная и при этом бюджетная».

Пока почтальон оформляла квитанции, подписчики с азартом крутили барабан лототрона. Что же достанется в качестве бонуса за подписку на «МП»? Абонементы на посещение бассейна физкультурно-оздоровительного центра были оценены по достоинству — земляки за ЗОЖ обеими руками! Другим повезло на канцелярские и письменные принадлежности. А кое-кто в скором времени посетит кинотеатр «Родина».

Лариса Барановская — одна из таких счастливчиков. Уже под «занавес» Дня подписчика ей достался двойной пригласительный билет. В кино женщина пойдет с супругом, на его имя она, кстати, и выписала «МП».

А вот сертификаты на бесплатную фотосессию, увы, не вытянул никто. Жаль! Впрочем, все еще впереди! Эта акция далеко не последняя.

Выписывайте «МП»!

Ксения ДМИТРИЕВА.

Екатерина ГУРСКАЯ (фото).