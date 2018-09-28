На Быховщине прошло очередное заседание комиссии по трудоустройству

А куда в Быховском районе можно пойти на работу? Именно этот вопрос с ноткой безнадежности чаще других звучал на очередной комиссии по трудоустройству. К радости действительно заинтересованных в постоянном заработке, пойти есть куда. Если, конечно, захотеть.

На этот раз в роли соискателей выступили не только долгое время неработающие, но и имеющие судимость жители района. Каждому члены комиссии по координации работы по содействию занятости населения предлагали по два, а то и по три варианта трудоустройства.

– Все эти люди у нас на контроле, – объяснил начальник уголовно-исполнительной инспекции Быховского РОВД Виталий Третьяков. – Обзваниваем каждого, приглашаем на комиссию. В большинстве своем они ведь убеждены, что работодатель им откажет. Наша цель – переубедить их.

На сегодняшний день содействие в трудоустройстве получили 529 граждан, 42 человека направлены на обучение, 9 безработным помогли в организации собственного дела.

Наиболее востребованы работники в Быховском лесопункте ОАО «Могилевдрев», ОАО «Быховский КОСЗ», филиале «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро», ЧУП «Дрогол», на СЗАО «Агролинк».

У некоторых граждан нет паспорта. «Почему не сделаете?» – вопрошают члены комиссии. Ответ банален: «Нет денег». И в этой ситуации есть решение. Заработать себе на паспорт можно, пойдя на временную подработку на заготовку сельхозпродукции в филиале «Мокрянский», на очистку ферм в ОАО «Володарский» и ОАО «Воронино».

– На начало недели в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома имелись 303 вакансии, в том числе 184- на рабочие профессии, – подчеркнула начальник управления Елена Пугачева.

С каждым из собравшихся беседовали отдельно. Практически всех устроили предложенные варианты. Специальные направления получили, осталось пройти медкомиссию и закрепиться на рабочем месте.

Кстати.

Следующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения состоится 9 октября в Обидовичском сельском Совете.

Екатерина ГУРСКАЯ.