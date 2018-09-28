ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Быховщине прошло очередное заседание комиссии по трудоустройству

29.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

 

На Быховщине прошло очередное заседание комиссии по трудоустройствуА куда в Быховском районе можно пойти на работу? Именно этот вопрос с ноткой безнадежности чаще других звучал на очередной комиссии по трудоустройству. К радости действительно заинтересованных в постоянном заработке, пойти есть куда. Если, конечно, захотеть.

На этот раз в роли соискателей выступили не только долгое время неработающие, но и имеющие судимость жители района. Каждому члены комиссии по координации работы по содействию занятости населения предлагали по два, а то и по три варианта трудоустройства.

– Все эти люди у нас на контроле, – объяснил начальник уголовно-исполнительной инспекции Быховского РОВД Виталий Третьяков. – Обзваниваем каждого, приглашаем на комиссию. В большинстве своем они ведь убеждены, что работодатель им откажет. Наша цель – переубедить их.

На сегодняшний день содействие в трудоустройстве получили 529 граждан, 42 человека направлены на обучение, 9 безработным помогли в организации собственного дела.

Наиболее востребованы работники в Быховском лесопункте ОАО «Могилевдрев», ОАО «Быховский КОСЗ», филиале «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро», ЧУП «Дрогол», на СЗАО «Агролинк».

У некоторых граждан нет паспорта. «Почему не сделаете?» – вопрошают члены комиссии. Ответ банален: «Нет денег». И в этой ситуации есть решение. Заработать себе на паспорт можно, пойдя на временную подработку на заготовку сельхозпродукции в филиале «Мокрянский», на очистку ферм в ОАО «Володарский» и ОАО «Воронино».

– На начало недели в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома имелись 303 вакансии, в том числе 184- на рабочие профессии, – подчеркнула начальник управления Елена Пугачева.

С каждым из собравшихся беседовали отдельно. Практически всех устроили предложенные варианты. Специальные направления получили, осталось пройти медкомиссию и закрепиться на рабочем месте.

Кстати.

Следующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения состоится 9 октября в Обидовичском сельском Совете.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  А куда в Быховском районе можно пойти на работу? Именно этот вопрос с ноткой безнадежности чаще других звучал на
 
Новости дня
Новости разные
 
Солдат-срочник расстрелял себя из автомата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика