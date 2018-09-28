"Здесь и Гвардиола не наладил бы дела". Тренер "Днепра" - о разгроме от "Минска"

Главный тренер могилевского «Днепр» Сергей Литовченко прокомментировал разгром своей команды «Минском» (0:4), сославшись в том числе на изменения в клубе, пожаловался на равнодушие и пропажу легионеров. Его слова передает корреспондент «Прессбола».



Фото: «Днепр»

— Комментировать, по большому счету, нечего. Сыгранная команда соперника нас полностью переиграла. Можно все простить, но равнодушие — очень тяжело. Наверное, после таких игр и тренеры подают в отставку. Поэтому будем с руководством клуба встречаться. Мне кажется, здесь и Гвардиола не наладил бы дела в нынешней ситуации.

Львиная доля футболистов по ряду причин сегодня не играла. И изменения у нас в клубе. Плохо, что у вас в Беларуси нельзя комментировать действия сегодняшнего, скажем так, юбиляра.

Мне интересно было бы его комментарий услышать о первых минутах матча. А так, уступили — поздравляем «Минск» с победой. А нам нельзя опускать руки. Будем бороться, пока есть шансы.

— Куда подевалась половина ваших легионеров — Курзенев, Чепурненко, Рудыка?

— Не хотелось бы выносить сор из избы. Скажем так, по ряду причин. Кто-то — по спортивному принципу, кто-то — по другим моментам. Будет возможность — огласим.

— Почему вне заявки остался Калинин?

— Травмирован. У него был очень сильный ушиб голеностопа. С понедельника приступает к работе в общей группе, а там посмотрим.

Я же говорю: у нас есть травмированные футболисты, а есть уставшие — и морально, и физически. Кто выглядит в недельном цикле сильнее, тот и играет. Но получилось так, как получилось. Наигрывали один состав, а на поле вышел другой. Что ж, будем выходить из создавшейся ситуации.

Напомним, что «Днепр», выбивший весной из розыгрыша Кубка Беларуси «Шахтер», не знает побед в чемпионате страны с апреля. Команда из Могилева сейчас находится в зоне вылета из высшей лиги наряду со столичным «Торпедо».