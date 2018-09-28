Подробнее читайте в районной газете.
Фото Ольги КРИВОШЕЕВОЙ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробнее читайте в районной газете. Фото Ольги КРИВОШЕЕВОЙ.
|
Конкурс “Властелин села – 2018″ прошел в Костюковичах (фото)
29.09.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны
Подробнее читайте в районной газете.
Фото Ольги КРИВОШЕЕВОЙ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробнее читайте в районной газете. Фото Ольги КРИВОШЕЕВОЙ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)