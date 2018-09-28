Посмотрите, как беларуские аисты зимуют в Кении

Большинство птиц Беларуси на зиму улетает в отпуск на юг. Молодые аисты перебираются в теплые края уже в конце августа, взрослые особи – в сентябре. Альфонсо Гарсия, фотограф и оператор дикой природы, в своем инстаграме опубликовал короткое видео аистов, сидящих на деревьях на фоне заката в Кении. Смотреть обязательно со звуком.

Директор организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский говорил , что «птицы делятся на оседлых и мигрирующих. Улетают многие. Белые аисты покинули родину в конце августа. Их путь лежал в Египет, Судан, Кению, Танзанию, вплоть до южной Африки. В общей сложности они пролетают около 9 тысяч километров в одну только сторону». И никакое отопление их не заботит.