|
Посмотрите, как беларуские аисты зимуют в Кении
>
Большинство птиц Беларуси на зиму улетает в отпуск на юг. Молодые аисты перебираются в теплые края уже в конце августа, взрослые особи – в сентябре. Альфонсо Гарсия, фотограф и оператор дикой природы, в своем инстаграме опубликовал короткое видео аистов, сидящих на деревьях на фоне заката в Кении. Смотреть обязательно со звуком.
Директор организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство птиц Беларуси на зиму улетает в отпуск на юг. Молодые аисты перебираются в теплые края уже в конце августа, взрослые особи – в сентябре. Альфонсо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)