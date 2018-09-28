Воронежский губернатор выплатил уволенному заму 23 оклада и снова взял его на работу



Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Незыгарь»

«Коммерсанта»

Согласно документам,уволили 15 сентября в связи с истечением срока трудового договора, он был отправлен на пенсию. Помимо 23 окладов, он получил доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка.В понедельник, 17 сентября он был назначен на должность исполняющего обязанности вице-губернатора с окладом 45 320 рублей. Гусев также установил для Агибалова ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Таким образом, он будет получать более 180 тысяч рублей.Один из источников «Коммерсанта» подтвердил, чтосказал«Коммерсанту». Он добавил, что даст более развернутый комментарий 1 октября, когда ему