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Воронежский губернатор выплатил уволенному заму 23 оклада и снова взял его на работу

29.09.2018 19:19 — Разное | UDF  
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил с должности врио вице-губернатора 60-летнего Юрия Агибалова, после чего тот получил положенные по закону 23 должностных оклада. Через два дня чиновник вновь был назначен на эту должность. Соответствующие документы опубликовал телеграм-канал «Незыгарь», их подлинность подтвердили несколько источников «Коммерсанта».

Согласно документам, Юрия Агибалова уволили 15 сентября в связи с истечением срока трудового договора, он был отправлен на пенсию. Помимо 23 окладов, он получил доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка.

В понедельник, 17 сентября он был назначен на должность исполняющего обязанности вице-губернатора с окладом 45 320 рублей. Гусев также установил для Агибалова ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Таким образом, он будет получать более 180 тысяч рублей.

Один из источников «Коммерсанта» подтвердил, что «все было сделано на 100% по закону».

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?», — сказал Александр Гусев «Коммерсанту». Он добавил, что даст более развернутый комментарий 1 октября, когда ему «подготовят документы».

 
 
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Александр Гусев уволил с должности врио вице-губернатора 60-летнего Юрия Агибалова.
 
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