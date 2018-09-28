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Солдат-срочник расстрелял себя из автомата

29.09.2018 19:05 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Рязани солдат-срочник расстрелял себя.

Инцидент произошел неделю назад в воинской части №41521 в Дягилеве, сообщил 62ИНФО собственный источник в военно-следственных органах, сообщает сайт 62info.ru.

По информации источника, находясь в карауле, молодой человек снял с себя бронежилет, штык-нож и выпустил в себя очередь из автомата. Солдату удалось выжить. Сейчас он находится в больнице.

Причины поступка на данный момент не установлены.

 
 
Ссылка на источник 32
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Инцидент произошел неделю назад в воинской части №41521 в Дягилеве.
 
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