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Солдат-срочник расстрелял себя из автомата
Иллюстративное фото
Инцидент произошел неделю назад в воинской части №41521 в Дягилеве, сообщил 62ИНФО собственный источник в военно-следственных органах, сообщает сайт
По информации источника, находясь в карауле, молодой человек снял с себя бронежилет, штык-нож и выпустил в себя очередь из автомата. Солдату удалось выжить. Сейчас он находится в больнице.
Причины поступка на данный момент не установлены.
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Инцидент произошел неделю назад в воинской части №41521 в Дягилеве.
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