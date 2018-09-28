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Стала известна настоящая фамилия юмориста Петросяна

29.09.2018 19:03 — Разное | UDF  
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Евгений Петросян
Оказалось, что известный артист десятилетиями выступал под псевдонимом.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян на протяжении долгого времени выступал под творческим псевдонимом. Это стало известно широкой публике после того, как любимый народом артист стал фигурантом бракоразводного процесса с заслуженной артисткой России Еленой Степаненко, которая являлась его супругой с 1985 года.

Оказалось, что по паспорту прославленный артист — Евгений Ваганович Петросянц, а на афишах фигурирует практически та же фамилия за исключением последней буквы. Настоящая фамилия — Петросянц — фигурирует и в Большой российской энциклопедии.

В декабре 1974 года Евгений Петросян завершил карьеру в качестве конферансье и перешел в юмористический жанр. В 1975 году была создана сольная программа “Монологи” (режиссер Александр Левенбук, авторы Григорий Минников, Аркадий Хайт, Лион Измайлов). Эта программа была началом будущего Театра Эстрадных Миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Петросян исполнял в своих спектаклях сценки, монологи, куплеты, пародии и многое другое.

В 1985 году Петросян окончил отделение режиссеров эстрады в ГИТИСе, и в дальнейшем сам ставил и режиссировал все свои программы.

С 1987 по 2000 годы Петросян участвовал в юмористической передаче “Аншлаг”.

Петросян создал множество юмористических передач для советского и российского телевидения, таких как: “С различных точек зрения” (1985), “Приглашение на вечер Петросяна” (1988), “Ангажемент Петросяна”, “Евгений Петросян приглашает” (1999 — 2000), “Шутка за шуткой” (2002)” и многих других.

Как автор сценария и режиссер-постановщик Петросян выпустил программу “Бабы, вперед!” (2001) а также передачи “Включайте, посмеемся!” (2001), “Кривое зеркало” (2003).

Евгений Петросян — вице-президент Международного союза эстрадных деятелей, академик и почетный профессор Международной Академии наук информации, информационных процессов и технологий (МАН ИНТ).

В 1991 году Евгений Петросян был удостоен почетного звания “Народный Артист РСФСР”.

 
 
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Оказалось, что известный артист десятилетиями выступал под псевдонимом.
 
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