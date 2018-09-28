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Путин уязвим

29.09.2018 18:59 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
Картина для правителя РФ – далеко не радужная.

Президент России Владимир Путин, может, и совершает уверенные шаги на мировой арене. Но у себя в стране картина для него не столь радужная, сообщает CNN (перевод – inosmi.ru).

В среду Дума, нижняя палата парламента России, единогласно проголосовала за принятие измененного пакета реформ пенсионной системы в соответствии с предложением Путина о повышении пенсионного возраста в стране.

Российский парламент по большей части считают послушным и управляемым — присутствовавшие на заседании депутаты одобрили поправки Путина единогласно, 385 проголосовали «за», а таких, кто против, или воздержавшихся не было.

Но голосование не помешало некоторым выразить свой протест в мягкой форме — ряд законодателей не явились на заседание Госдумы и в голосовании не участвовали.

Депутат Валерий Рашкин, член КПРФ, опубликовал фотографию членов партии в футболках с изображением знака протеста против повышения пенсионного возраста — в нарушение дресс-кода Госдумы.

Выступая на митинге перед зданием парламента, Рашкин назвал этот законопроект «геноцидом» по отношению к своим согражданам, хотя и проголосовал за поправку.

Если не считать того, что Рашкин этим словом ввел людей в заблуждение, пакет пенсионных реформ в России действительно непопулярен.

В законопроекте, внесенном в середине июня, сначала предлагалось увеличить пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет.

Этот законопроект вызвал целый ряд протестов по всей стране. В конце августа Путин предпринял необычный шаг, обратившись к народу, чтобы озвучить доводы в пользу реформ, призывая при этом изменить предлагаемое увеличение пенсионного возраста для женщин — повысить его на пять лет вместо восьми.

Несмотря на поправки Путина к законопроекту, протесты продолжались в городах по всей России. Народный протест против этого законопроекта явно пошел на пользу коммунистам — на недавних губернаторских выборах в Приморье, регионе на российском Дальнем Востоке, кандидат от коммунистов неожиданно составил серьезную конкуренцию действующему главе региона, поддерживаемому Кремлем.

Центральная избирательная комиссия России отменила результаты этого голосования, заявив об имевших место «серьезных нарушениях», но они стали напоминанием о том, что пропутинская партия «Единая Россия» теряет популярность из-за пенсионных реформ. Необычное решение об отмене итогов голосования было принято после того, как чиновники ЦИК выявили нарушения в голосовании, что стало причиной жалоб коммунистов на фальсификацию итогов голосования в пользу действующего главы региона.

Коммунисты относятся к так называемой «системной» оппозиции России: они занимают твердую прокремлевскую позицию и вообще держатся подальше от любой платформы, из-за которой у них мог бы возникнуть открытый конфликт с правящей партией. Однако недавний скандал вокруг выборов в Приморье продемонстрировал их готовность прибегнуть к уличным демонстрациям, чего Кремль обычно стремится избегать.

Пока еще не известно, приведет ли принятие законопроекта к росту числа российских граждан в рядах российской политической оппозиции, переживающей нелегкие времена и не имеющей представительства в парламенте страны.

Алексей Навальный, самый известный лидер российской оппозиции, в последних акциях протеста не участвовал — ранее на этой неделе российский суд приговорил его к 20 суткам ареста за организацию протестов. Он был арестован сразу же после того, как уже провел под арестом 30 суток в соответствии с административным наказанием по аналогичному обвинению.

Путин все еще может добиться своего в отношении пенсионных реформ. Скорее всего, закон вступит в силу после того, как Путин его окончательно подпишет, и его полный текст будет опубликован в специальном государственном издании, например, в «Российской газете». Однако россияне могут оказаться менее послушными, чем избранные ими законодатели.

 
 
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Картина для правителя РФ – далеко не радужная.
 
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