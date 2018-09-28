Подробности смерти бывшего бойца ММА из Гомеля, погибшего по дороге из Москвы



Андрей Гиринов

«Сильным новостям»

«Когда мы узнали, что он не доехал домой, начали звонить в Москву его начальству. А там нам сказали, что и не такие «ходоки» возвращались, что неделями могли идти. И про Андрея тоже сказали, что нагуляется да вернется. Они же его без денег домой отправили. Просто купили билет да посадили в автобус. Почему они нам не позвонили, что ему плохо? Почему никто никому ничего не сказал? Мы бы сами за ним поехали? Мы бы сразу его начали искать».

«Я теперь буду жить с этим и корю себя ежедневно. Первый случай за всю мою работу, когда высадка была посреди поля, а не пассажир отдан на поруки милиции и сотрудникам ДПС, как мы обычно поступаем. В этот раз я понадеялся на то, что милиция его найдет, ведь они так сказали. Чего, к сожалению, не произошло».

6 сентября у него пошатнулось здоровье, спустя два дня, 8 сентября, его проводили в Гомель. Поездка для 37-летнего мужчины стала роковой. Гомельчанина нашли мертвым 18 сентября буквально в 300 метрах от того места, где его высадили из автобуса.Редакции «Сильных новостей» удалось пообщаться с матерью Андрея. Смерть сына стала для нее большим ударом, ведь о том, что он уехал домой из Москвы, родные узнали лишь на четвертые сутки и сразу же написали заявление в милицию.Соседка по улице, чей муж работал вместе с Андреем в Москве, сообщила матери, что ее сына посадили на рейс до Гомеля еще 8 сентября. Его коллеги рассказали, что гомельчанину стало плохо, он несколько дней пролежал, и было решено отправить его домой. Но по каким-то причинам ни Андрей, ни его коллеги не сообщили родным о его состоянии и о том, что он отправляется домой. После того, как было написано заявление в милицию, прошло еще около 5 дней, пока его не нашли мертвым.По словам матери, Андрей никогда не злоупотреблял алкоголем, даже несмотря на то, что свою спортивную карьеру он закончил достаточно давно и отправился на работу строителем в Москву. Его возвращения она ждала до последнего. Постоянно выходила на улицу, смотрела, не идет ли сын домой.Для родных Андрея сейчас вопросов больше чем ответов. Но самый главный — почему он оказался в 4 утра на дороге, не доехав до дома буквально 160 километров?«Сильные Новости» нашли водителя автобуса, который выполнял рейс Москва-Мозырь, чтобы выяснить, что же все-таки случилось в автобусе, и почему мужчина оказался один на дороге ранним утром.Водитель, который представился Сергеем, заметил Андрея еще на посадке, когда его привели несколько мужчин.Водитель рассказал, что гомельчанин «активизировался» еще больше. После замечаний пытался спровоцировать драку с водителем, но пассажиры сначала уложили его на пол, а после усадили в кресло. Водитель планировал довезти Гиринова до Довска и там высадить, но, буквально не доехав до него 50 км, ему пришлось остановить автобус.По словам Сергея, за весь его профессиональный путь с 1993 года он всегда всех пассажиров довозил домой. После того, как ему сообщили, что один его пассажир уже никогда сам не доберется домой, он долго не мог прийти в себя.По правилам перевозки пассажиров водитель действовал по инструкции. Раньше, в погоне за клиентами, перевозчики брали на «борт» даже выпивших людей, но сейчас для них важен комфорт каждого пассажира. Что касаемо, то он выглядел абсолютно нормально. Только спустя время в поездке проявилась агрессия и настойчивое желание выйти из автобуса, которое привело к загадочной и трагической смерти, причина которой до сих пор не известна. Возможно, родные смогут найти какие-то ответы на вопросы, почему бывший спортсмен умер почти сразу после того, как вышел из автобуса, после расширенной экспертизы, результаты которой будут известны через месяц.Андрея Гиринова похоронили в Гомеле. На его похороны собралось больше ста друзей и коллег, которые провели его в последний путь. У Андрея остались сын и дочь.