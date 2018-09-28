Воронежский губернатор уволил своего зама на два дня и заплатил ему 23 оклада



Александр Гусев. Фото: Алексей Дружинин/ РИА "Новости"

— сказал Гусев и пообещал дать более развернутый комментарий, когда ему подготовят необходимые документы.Газета ссылается на данные Telegram-канала «Незыгарь», где говорится, что Агибалов был уволен 15 сентября. В связи с этим он получил 23 оклада и доплату к пенсии в размере 75 процентов от среднего ежемесячного заработка. Через два дня чиновник снова был назначен на прежнее место работы.Источники газеты подтвердили эту информацию.— рассказал один из собеседников издания.