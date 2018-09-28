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Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения
Новости Беларуси. Новый продукт на строительном рынке: белорусские технологи разработали новый вид шпаклевки для специального аппарата безвоздушного нанесения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она в разы дешевле импортных аналогов, при этом качество и характеристики остаются на самом высоком уровне.
Об отделке квартир, Виктор, кажется, знает все: 27 лет работы обязывают.
Прорывом – не иначе – он называет аппарат безвоздушного нанесения шпаклевки. С его помощью скорость работ увеличивается в 8 раз.
Виктор Варакса, бригадир маляров СУ-204 ОАО «Мапид»:
Но чтобы аппарат работал, для него закупалась особая шпаклевка. Дорогая, импортная. Перед технологами стояла непростая задача – создать достойный аналог.
Его цена должна быть ниже, а качество – на уровне. Месяцы работы в лаборатории специализированного управления № 204 не прошли даром. И дело не только в цене.
Александр Свирид, начальник СУ-204 ОАО «Мапид»:
Созданная на водной основе, шпаклевка отличается экологичностью и огнестойкостью. А ее белизна не исказит цвет краски, которую нанесут следующим слоем.
Михаил Мордич, научный сотрудник НИИЛ бетона и строительных материалов:
Ее можно применять в детских дошкольных учреждениях, школах, больницах – там, где есть повышенные требования именно к экологичности, к охране здоровья подрастающего поколения.
Разработку уже оценили эксперты. Самым достойным стройматериалом на конкурсе «Лучший строительный продукт года» была названа шпаклевка полимерная производства «Мапид».
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Новости Беларуси. Новый продукт на строительном рынке: белорусские технологи разработали новый вид шпаклевки для специального аппарата безвоздушного нанесения,...
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