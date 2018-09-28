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Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

29.09.2018 18:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новый продукт на строительном рынке: белорусские технологи разработали новый вид шпаклевки для специального аппарата безвоздушного нанесения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она в разы дешевле импортных аналогов, при этом качество и характеристики остаются на самом высоком уровне.

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Об отделке квартир, Виктор, кажется, знает все: 27 лет работы обязывают.

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Прорывом – не иначе – он называет аппарат безвоздушного нанесения шпаклевки. С его помощью скорость работ увеличивается в 8 раз.

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Виктор Варакса, бригадир маляров СУ-204 ОАО «Мапид»:
Шпатлевание стены – это один из самых трудоемких процессов. Эти аппаратом можно выполнять работу в течение дня ту, что делает бригада из 10 человек.

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Но чтобы аппарат работал, для него закупалась особая шпаклевка. Дорогая, импортная. Перед технологами стояла непростая задача – создать достойный аналог.

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Его цена должна быть ниже, а качество – на уровне. Месяцы работы в лаборатории специализированного управления № 204 не прошли даром. И дело не только в цене.

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Александр Свирид, начальник СУ-204 ОАО «Мапид»:
Труд рабочего-маляра именно при выполнении шпаклевочных работ довольно напряженный. Много раз нужно наклониться для того, чтобы наложить шпаклевку на поверхность, особенно на потолок. А эта технология позволяет наносить механически и в разы увеличивает производительность труда.

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Созданная на водной основе, шпаклевка отличается экологичностью и огнестойкостью. А ее белизна не исказит цвет краски, которую нанесут следующим слоем.

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Михаил Мордич, научный сотрудник НИИЛ бетона и строительных материалов:
То, что было подтверждено многими аккредитованными лабораториями нашей республики, в том числе пожарно-техническими и санитарно-техническими лабораториями – то, что эта шпаклевка безопасна.

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Ее можно применять в детских дошкольных учреждениях, школах, больницах – там, где есть повышенные требования именно к экологичности, к охране здоровья подрастающего поколения.

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Разработку уже оценили эксперты. Самым достойным стройматериалом на конкурсе «Лучший строительный продукт года» была названа шпаклевка полимерная производства «Мапид».

 
 
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Новости Беларуси. Новый продукт на строительном рынке: белорусские технологи разработали новый вид шпаклевки для специального аппарата безвоздушного нанесения,...
 
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