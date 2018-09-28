Дмитрий Богославский: «Давно наблюдаю за работой поискового отряда «Ангел»»

Дмитрий Богославский востребованный режиссер и драматург живет в Минске , служит в Молодежном театре.

Человек-оркестр: актер, режиссер и драматург. В его творческой биографии нет главы «как меня не издавали», а есть установка – хочу и работаю. Однажды он возьми, да и дерзни: отправил свои тексты на конкурсную программу театрального фестиваля и молниеносно попал в обойму лучших «новодрамовцев» ХХІ века. Именно так сегодня называют критики современных драматургов: Ивана Вырыпаева, Павла Пряжко, Наталью Ворожбит, Сашу Денисову….









Фото Татьяны Матусевич, «Человек из Подольска»





Пьесы Богославского ставят в 60-ти театрах Беларуси, Украины, России, Польши, Румынии, Грузии, Армении, Монголии… Правда, свои произведения Дмитрий не воплощает на сцене. Это - пунктик. Автор с удовольствием ездит по городам и весям с мастер-классами, отвечает на письма почитателей, пишет драму по заказу и для души. Идею может поднять с асфальта, разложить событийный ряд на психологию поведения своих персонажей, при этом придумать им логичные и внятные диалоги. В свои-то знаковые 33 года. Респект!





А теперь - козырь: на сегодняшний день пьеса Богославского «Любовь людей» с успехом идет в Москве в театре Маяковского, и даже ставилась в Театре на Таганке.





Сюжет в постановке пугающий, жизнь в провинции подана чудовищной, завязка бьёт наотмашь: женщина задушила своего мужа-алкаша подушкой, разрубила на части тело и скормила свиньям. При этом, в постановке присутствует даже любовь, как отмечают, бесконтактная.





К слову, в прославленных московских театрах Дмитрий пороги не обивал, свои пьесы руководству не навязывал, мол, «смотрите, какой я хороший, гжелью разрисован», талантливый, пороками селебрити не испорчен, творю не в кабинете у камина, а на балконе в «спальнике».





Так, в чем подвох? - спросите вы. А в том, что никому из «тутэйших» так широко не улыбалась фортуна. Вот, решилась побеседовать с этим удачником, а вдруг везение заразно? Тем более, повод есть - постановка Богославского «Человек из Подольска» стоит в программе фестиваля ТЕАРТ-2018. Спектакль так же заявлен в этом году на Национальную театральную премию в номинации «лучший спектакль малой формы».









Фото Татьяны Матусевич, «Человек из Подольска»

Премьера «Человек из Подольска» случилась в феврале в родном Молодежном театре. Пьесу-перевертыш Дмитрия Данилова режиссер поставил лихо, интеллектуальное действо с полицейскими, получилось стильным и лаконичным. Актеры чисто, точнее вышколено, существуют в предлагаемых обстоятельствах. Завязка проста – интеллектуал и пофигист Николай Фролов —интеллигентный редактор «крыжопольского» издания попал в отделение полиции. Казалось, случайно попал, по ошибке. Ан нет. Его здесь научат Родину любить. Все мизансцены держат зрителя в напряжении, но неожиданная кульминация заставляет не вскакивать и стоя бисировать по здешней устоявшейся традиции, а застыть. Наверное, поэтому последняя сцена утонула в коллективном выдохе зала. Это – фишка. Я ведь говорила – ему сказочно везет в деталях.









Дмитрий Богославский, фото minsknews.by





- Как по мне – так этот спектакль дико смешной. В нем много комедийных акцентов.

Наш зритель все-таки сдержан, консервативен. Да и три милиционера на сцене смешных ассоциаций не взывают.





- Дмитрий, просто у минчан несколько иные визуальные параллели при виде доминирующих охранников порядка.





- Возможно. Только зритель Молодежного театра особенный, мы его очень любим. Если судить по динамике ТЕАРТа, то, вне всяких сомнений фестиваль набирает обороты не только в профессиональной среде. На конкурсной площадке идут лучшие постановки разных театральных школ и стран, которые одновременно формируют вкусы и воспитывают зрителей. Точнее, формируют отношение к сценическому искусству. Наш зритель заметно меняется. Здесь важна рациональная дозировка, чтобы постановки были разноплановыми. Каждый театр имеет своего почитателя и знает, как с ним говорить.





- Сегодня молодых драматургов называют «новодрамовцами», постановки – коопродукцией. За «упаковками» не пропустим главного?





- Мне не нравится, когда идет сравнение и вешают ярлыки, например, эта постановка – не Чехов, или это кто угодно, только не Горький. Их пьесы всегда читаемы и узнаваемы в условностях театра. Историю 19 века сегодня можно рассказать современным языком и всеми доступными театральными средствами, с тем же трепетом и ответственностью. Коопродукция – а почему нет? Если мне, как режиссеру необходима актриса из Москвы или любого другого города, то почему я не могу ее пригласить в постановку? В чем вопрос? Никаких сложностей я не вижу. Сегодня театры могут предоставлять только декорации, а труппа может гастролировать по городам и странам.





- А в чем особенность белорусских молодых авторов? На слуху у широкой публики, пожалуй, работы Пряжко.





- Ну почему только Паша Пряжко? «Могучая кучка» уже сформирована и наставленная (поставлены спектакли – прим. автора). Правда, к сожалению, не дома, в Беларуси. Это Костя Стешик, Андрей Иванов, из новых имен - Саша Савуха Никита Ильинчик, Алена Иванюшенко… - ---





- Какие работы Вас особенно впечатлили, потрясли?





- Не могу говорить о потрясении, потому что в последнее время очень занят, в цейтноте. Только что приехал из Москвы, где смотрел спектакль Новосибирского театра, поставленный по моей пьесе. Но и там совершенно не было времени, чтобы заглянуть в театр… Целиком занят другим, хочется поработать в плоскости социального театра… Давно наблюдаю за работой поискового отряда «Ангел». Хочу свою придуманную историю насытить реальными событиями из их жизни.





- Сегодня много новаторских идей внедрено в театральном деле. В этой связи: необходим ли в театрах институт продюсеров?





- Нужен, безусловно. Страдает производство, продвижение спектакля…





- Материальная сторона дела?





- Не только. Разные административные и творческие возникают вопросы.





- В последние время поднимают тему целесообразности репертуарного театра. В Германии, например, могут специально собрать труппу на постановку к одному лишь конкретному фестивалю. В Москве и Питере есть театры, где в штате только режиссер и директор…





- Есть такое мнение… Но я не знаю, как к этому относится. Лично мне не мешает работать сложившаяся система репертуарного театра. Она себя не изжила. Не вижу в чем проблема? Система хорошо работает, зачем ею разбрасываться, менять что-либо радикально. Меня смущает другое, продвижение спектаклей, которые идут десятилетиями. Когда 40- летние актеры годами играют 20-летних. Если актер однажды начинал на сцене со слов «Кушать подано», то он до 50-ти лет выходит с этой фразой.





- Может не хватает возрастных пьес? Актрисы всегда жалуются, что после роли Джульетты – Васса Железнова, а дальше – тишина.





- Чушь! Сейчас существует тысяча электронных библиотек, определенных сайтов. Можно найти пьесу, прочесть и принести к режиссеру. Просто вводить в поисковик нужные ключевые слова: комедия, драма на 4 человека…





- Так запросто принести пьесу на себя любимую: хочу быть дворянкой столбовой! И все сразу приступили к работе. Свежо предание…





- Это другой момент. Но хотя бы прочтите то, что уже создано. Материал есть. Только работайте, «ищите и обрящете», не ждите с моря погоды. Не понимаю, почему актер не может предложить режиссеру пьесу, а тот ее хотя бы прочесть. Конечно же, при условии, если в театре работает команда единомышленников.





- Возможно, присутствует настороженность к новой литературе.





- Читайте новое! Работы Чехова, Гауптмана и Горького тоже в своё время были «новая драма».





- Да, но не все, кто пропагандирует режиссерскую свободу и поэтизирует, так называемую, чернуху в пьесах, готовы к визуальным экспериментам на сцене. Взять хотя бы тот же мат на сцене.





- Нас за что ругают? За мат, чернуху, открытое отношение к сексу. Но никто из сегодняшних новодрамовцев ничего этакого из области фантастики не выдумывал – все взято из жизни. Слова, поступки. Получается, что у нас в обществе высвечивает двойная мораль. Скажем, в «Чрезвычайном происшествие» можно показывать сцены насилия, детализировать чудовищные факты убийства, а в театре – эти же события попадают в разряд «чернухи». Недавняя нашумевшая история: муж из ревности отрубил кисти рук жене, а та его простила. Шокирующая трагедия! А если перенести сюжет в театр, то сразу – «чернуха», мол, так не бывает. Жизнь не так проста, как наше представление о ней…





- Дмитрий, а что вас подпитывает в работе? Чего не хватает? Средств на масштабную постановку?





- Ну материальная составляющая – это самая банальная и, увы, вечная проблема. Другой вопрос, что просто ходить, стонать и при этом жаловаться на ситуацию, мол, нужен продюсер, и при этом ничего не делать – это не моя история. Это даже не позиция. Желание и любопытство – вот, что интересно, ё-моё! Я восемь лет потратил на приобретение профессии, в которой я могу разбираться. Хоть самую малость. Скажем, в спектакле «Человек из Подольска» я изменил несколько моментов, придумал аудио ряд с гимном Москвы и стихотворением Есенина. И автор пьесы Дмитрий Данилов со мной согласился. Мы сидели в кафе и долго осуждали придуманные мной акценты, потому что без его разрешения, как автора, я бы просто не позволил себе что-то изменить в пьесе… Получилась бы совсем другая история. Возможно скажу штамп, но метафора точная - с холодным носом в театре никак нельзя.





Дмитрий Богославский, режиссер, один из организаторов «Студии альтернативной драмы». С пьесой «любовь людей» - 1 место на конкурсе «Действующие лица-2011», также получил Приз зрительских симпатий конкурса конкурсов «Новая пьеса» при Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2012). В 2013 стал лауреатом независимой литературной премии «Дебют» в номинации «Драматургия» с пьесами «Внешние побочные» и «Девки». Пьеса «тихий шорох уходящих шагов» получила приз интернет голосования конкурса конкурсов «Новая пьеса» при Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2013). На II Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии (Международная конфедерация театральных союзов) диплом «За разностороннюю театральную одаренность» (2015г.). В 2017 году на VI фестивале Национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск, Беларусь) пьеса «Точки на временной оси» получила Гран-при в номинации «Лучшая пьеса современного белорусского драматурга».







