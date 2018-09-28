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Горецкий райисполком принудительно привлекает на уборку урожая

29.09.2018 18:43 — Разное | Партизан  
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Юрист ПЦ "Весна" Валентин Стефанович направил заявление председателю Могилевского областного исполнительного комитета по факту принудительного труда по уборке моркови и свеклы в Горецком районе.

Как стало известно правозащитникам из публикации на сайте onliner.by, еще 6 сентября Горецким райисполкомом было издано распоряжение о привлечении работников различных госпредприятий г. Горки на уборку овощей численностью 100 человек в день в период с 10 до 29 сентября.

Распоряжение было подписано не только председателем Горецкого райисполкома Сергеем Кулагиным, но и рядом должностных лиц: первым заместителем председателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергеем Шацким, управляющей делами Натальей Ковалевой, заведующей юридическим сектором Еленой Кожеко.

К нему приложен список из 20 организаций г. Горки, а контроль за выполнением распоряжения возложен на первого заместителя Сергея Шацкого и заместителя, ответственного за социальную сферу и идеологическую работу Сергея Прудникова.

Правозащитник считает, что выданное распоряжение не соответствует действующему национальному законодательству и международным нормам в области прав человека, а его выполнение приводит к нарушению прав граждан в форме привлечения их к принудительному труду.

Помимо этого в обращении Валентин Стефанович указывает, что 8-9 октября 2018 года в Комитете ООН по правам человека в Женеве будут проходить слушания в связи с предоставлением Республикой Беларусь периодический доклад о выполнении положений Международного пакта о гражданских и политических правах, который в том числе запрещает применения принудительного труда (ст. 8 МПГПП).

Также Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам начата процедура отчета Республики Беларусь о выполнении соответствующего Пакта. Правозащитные организации Беларуси, в свою очередь, тоже готовят отчеты в Комитет, в которых обязательно отразят подобного рода случаи применения принудительного труда, имеющих в Беларуси систематический характер.

"Таким образом, выдавая распоряжения о привлечении граждан к принудительному труду, должностные лица Горецкого райисполкома, кроме всего прочего, наносят существенный вред имиджу нашей страны на международном уровне", - подчеркнул правозащитник.

Валентин Стефанович просит Могилевский облисполком отменить незаконное распоряжение председателя Горецкого райисполкома Сергея Кулагина и привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Аналогичное заявление правозащитник направил и прокурору Горецкого района, которого попросил провести прокурорскую проверку, отменить распоряжение Горецкого райисполкома, а также принять меры прокурорского реагирования в отношении председателя Горецкого райисполкома.


Напомним, это не первый случай, когда Валентин Стефанович привлекает внимание прокуратуры к проблеме принудительного труда и нарушению трудового законодательства. Так, правозащитник обращался с неоднократными заявлениями в прокуратуру Минской области по факту гибели ученицы Молодеченской школы Виктории Попченя на уборке картофеля 29 сентября 2016 года, а также по факту принудительного труда на уборке урожая кукурузы в Вилейском районе в ноябре 2016 года, сенокоса в Глусском районе в июне того же года и др. Валентин Стефанович не раз подчеркивал, что принудительный труд в Беларуси носитсистемный и систематический характер.

 


 
 
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Юрист ПЦ "Весна" Валентин Стефанович направил заявление председателю Могилевского областного исполнительного комитета по факту принудительного труда по уборке...
 
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