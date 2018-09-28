﻿ Психиатрическая экспертиза – каждый год. Витебского «правдоруба» повезли на психиатрическую экспертизу в Минск, хотя просил вызвать скорую. 21.by
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Психиатрическая экспертиза – каждый год. Витебского «правдоруба» повезли на психиатрическую экспертизу в Минск, хотя просил вызвать скорую

29.09.2018 18:19 — Разное | Партизан  
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В отношении психиатра-нарколога из Витебска Игоря Постнова закрыли два уголовных дела, но возбудили третье, в рамках которого привезли на психиатрическую экспертизу в «Новинки». Год назад, в сентябре 2017 года, психиатр уже проходил аналогичную процедуру в Минске, поэтому врачи отказались делать экспертизу повторно. Игоря Постнова доставили обратно в Минск, а его «подельника» Рафаэля Кириллова-Шмильхольдхарда бросили в Минске на железнодорожном вокзале.

Психиатрическая экспертиза – каждый год. Витебского «правдоруба» повезли на психиатрическую экспертизу в Минск, хотя просил вызвать скорую
Но – обо всем по порядку.

Полтора года назад Игорь Постнов написал в генпрокуратуру жалобу с просьбой разобраться в истории одного парня, которого «закрыли» в СИЗО (этим парнем был Рафаэль Кириллов-Шмильхольдхард) – и выложил все в интернет. Против него возбудили уголовное дело по статье “заведомо ложный донос о совершении преступления”. В сентябре 2017 года старший следователь третьего следственного отделения Витебского городского отдела Следственного комитета К.Казимирская вызвала по телефону Игоря Постнова на допрос в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 400 УК. Год назад Игорю Постнову, которому стало плохо в УСК, вызвали не скорую помощь, а отправили на психиатрическую экспертизу в Минск.

Сейчас предварительное расследование по уголовному делу №17123771578 и уголовное преследование в отношении Игоря Постнова прекращены за отсутствием состава преступлений. Соответствующее постановление подписала старший следователь отдела СУ УСК Республики Беларусь по Витебской области майор юстиции Л.Рутковская 11 мая 2018 года.

А 13 августа 2018 года та же Л.Рутковская возбудила новое уголовное дело в отношении Игоря Постнова и Рафаэля Кириллова-Шмильхольдхарда уголовное дело по ч. 2 арт. 188 УК РБ (клевета). (фото 1) Витебчан подозревают в клевете на прокурора Витебска Юрия Романовского. Обвинение пока не предъявлено.

- Против меня закрыли два уголовных дела – по обвинению в оскорблении и заведомо ложному доносу. Но возбудили третье уголовное дело, предъявив из двух предыдущих дел один эпизод. Что противоречит закону: коль скоро уголовные дела закрыты, то возбуждать на их основании новое уголовное дело нельзя, - рассказал Игорь Постнов.

Утром 27 сентября Игоря Постнова и Рафаэля Кириллова-Шмильхольдхарда явились по повестке в УСК по Витебской области, откуда обоих отправили на принудительную психиатрическую экспертизу в Новинки – под конвоем и в наручниках. 



- Я написал фельетон «путешествие по коррумпированному Витебску» в июне 2016 года, а уже в сентябре проходил психиатрическую экспертизу в «Новинках». Я объяснял в Следственном комитете: никакой экспертизы не нужно, потому что ничего не изменилось, – сообщил Игорь Постнов. – В Следственном комитете тягали по полу мое тело (у меня случился небольшой криз), вызвать скорую помощь мне не дали.

27 сентября Игоря Постнова и Рафаэля Кириллова-Шмильхольдхарда принудительно на двух машинах погнали в Минск в «Новинки» на ертизу. 

- Четыре человека сопровождения. Я предлагал задержать меня на трое суток, раз уже подозревают в совершении уголовного преступления. Но меня отказались задерживать, потому что знают: мы не виновны, дело до суда не дойдет. Поэтому нас и отправляют в Минск на экспертизу. Однако врач, который проводил экспертизу и в прошлый раз, однозначно заявил, что меня не нужно было везти в Минск, потому что год назад мне проводили экспертизу по тому же делу, – рассказал Игорь Постнов. 

Специалисты «Новинок» не приняли доставленных витебчан на психиатрическую экспертизу.

- Но и сотрудники органов отказались везти нас обратно в Витебск: мол, добирайтесь сами. Нас хотели выбросить на улице, мы позвонили в аппарат Следственного комитета, в итоге меня доставили в Витебск, а Кирилова выбросили на железнодорожном вокзале. Поскольку денег у него не было, он пошел к администрации президента протестовать. По его словам, из администрации вышли люди и потребовали убираться. Денег на дорогу дали то ли они, то ли случайные прохожие, – рассказал Игорь Постнов.

Врач-правдоруб написал заявление о совершении преступления в отношении его на следователя Рутковскую, которая не дала вызвать скорую помощь. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В отношении психиатра-нарколога из Витебска Игоря Постнова закрыли два уголовных дела, но возбудили третье, в рамках которого привезли на психиатрическую...
 
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