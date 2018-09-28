УЕФА оштрафовала Белорусскую федерацию футбола за пиротехнику у болельщиков

УЕФА оштрафовала Ассоциацию "Белорусский федерация футбола" на 3 тысячи евро. Причиной стало использование белорусскими болельщиками пиротехники 11 сентября во время матча Лиги наций в Кишинёве между сборными Беларуси и Молдовы (в гостевом фанатском секторе). Решение о наложении штрафа в четверг принял дисциплинарный орган УЕФА.

Ранее Белорусская федерация футбола допускала, что на неё могут наложить санкции за "политические речёвки" и пиротехнику 8 сентября во время матча сборных Беларуси и Сан-Марино на минском стадионе "Динамо". А также за поединок в Кишинёве. Поэтому федерация призвала болельщиков не допускать подобного в ходе ближайших домашних поединков сборной Беларуси с Люксембургом и Молдовой (они пройдут 12 и 15 октября) и во время любых других матчей.