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«С Днем рождения, любимый город!
29.09.2018 — Разное | Кричевская жизнь
«С Днем рождения, любимый город! Сегодня Кричев отмечал праздник, посвященный Дню города и 75-й годовщине его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Фотоотчет праздничных мероприятий»
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«С Днем рождения, любимый город! Сегодня Кричев отмечал праздник, посвященный Дню города и 75-й годовщине его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
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