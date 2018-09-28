|
В Мстиславле прошёл ХVII Белорусский фестиваль искусств им. народного артиста Беларуси Н. Чуркина
29.09.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В Мстиславле состоялся ХVII Белорусский фестиваль искусств им. народного артиста Беларуси Н. Чуркина, на котором выступили музыканты заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга.
Подробнее о мероприятии — в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 3 октября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мстиславле состоялся ХVII Белорусский фестиваль искусств им. народного артиста Беларуси Н. Чуркина, на котором выступили музыканты заслуженного коллектива...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)