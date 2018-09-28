В Мстиславле прошёл ХVII Белорусский фестиваль искусств им. народного артиста Беларуси Н. Чуркина

В Мстиславле состоялся ХVII Белорусский фестиваль искусств им. народного артиста Беларуси Н. Чуркина, на котором выступили музыканты заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга.

Подробнее о мероприятии — в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 3 октября.