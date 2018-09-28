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Выжившая при прорыве трубы в Петербурге рассказала о гибели друзей
Фото: © телеграм-канал Mash
— Последний раз комментирую ситуацию. Я не знаю, откуда по всем каналам идёт информация о том, что ребята сами вернулись в уже в затопленное помещение. Что их сначала вывели, а потом они решили за вещами вернуться. Максим пошёл за Андреем и сказал мне: "Иди пока на улице покури, а я пойду заберу твоё пальто". И пошёл за Андреем. Ни за какими вещами... То есть это было в помещении, мы не выходили ещё тогда. Он сказал, что сейчас придёт, — заявила девушка.
По словам чудом выжившей посетительницы, таким образом кафе, вероятно, пытается снять с себя ответственность.
Как ранее сообщал Лайф, в Петербурге в результате прорыва трубы с горячей водой две машины провалились под землю, кипяток стал уходить в кафе в ближайшем подвале, в результате чего погибло двое посетителей заведения.
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