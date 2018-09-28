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Выжившая при прорыве трубы в Петербурге рассказала о гибели друзей

29.09.2018 19:38 — Разное | UDF  
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Фото: © телеграм-канал Mash
Через сутки после трагедии в центре Санкт-Петербурга, произошедшей ночью 28 сентября, когда двое молодых людей сварились заживо в кипятке из-за прорыва трубы с горячей водой, их подруга рассказала, как всё произошло на самом деле.

— Последний раз комментирую ситуацию. Я не знаю, откуда по всем каналам идёт информация о том, что ребята сами вернулись в уже в затопленное помещение. Что их сначала вывели, а потом они решили за вещами вернуться. Максим пошёл за Андреем и сказал мне: "Иди пока на улице покури, а я пойду заберу твоё пальто". И пошёл за Андреем. Ни за какими вещами... То есть это было в помещении, мы не выходили ещё тогда. Он сказал, что сейчас придёт, — заявила девушка.

По словам чудом выжившей посетительницы, таким образом кафе, вероятно, пытается снять с себя ответственность.

Как ранее сообщал Лайф, в Петербурге в результате прорыва трубы с горячей водой две машины провалились под землю, кипяток стал уходить в кафе в ближайшем подвале, в результате чего погибло двое посетителей заведения.

 
 
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Через сутки после трагедии в центре Санкт-Петербургатподруга рассказала, как всё произошло на самом деле.
 
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