Выжившая при прорыве трубы в Петербурге рассказала о гибели друзей

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— заявила девушка.По словам чудом выжившей посетительницы, таким образом кафе, вероятно, пытается снять с себя ответственность.Как ранее сообщал Лайф, в Петербурге в результате прорыва трубы с горячей водой две машины провалились под землю, кипяток стал уходить в кафе в ближайшем подвале, в результате чего погибло двое посетителей заведения.