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Мощное цунами в Индонезии: погибли более 400 человек, еще около 500 получили ранения
Новости Индонезии. Стихия застала людей врасплох: большинство погибших готовились на пляже к городскому фестивалю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цунами предшествовала серия землетрясений. Разрушительная волна поднялась на высоту до 3 метров. Но опасна не высота, а невероятная мощь: волна сметает все на своем пути. Стихия разрушила тысячи домов, в том числе и главную городскую больницу. Многим раненым оказывают помощь прямо на улице во временных палатках.
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Новости Индонезии. Стихия застала людей врасплох: большинство погибших готовились на пляже к городскому фестивалю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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