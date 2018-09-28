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Люди не успели убежать с пляжа. Страшные последствия цунами и землетрясения в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло недалеко от острова Сулавеси.
Следом на город Палу обрушилось цунами с высотой волн около 2 метров. Власти сообщают о том, что число погибших приближается к 400. Большинство из них попросту не успело убежать с пляжей. Подробности — в видео.
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Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло недалеко от острова Сулавеси.
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