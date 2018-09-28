А растет ли в Китае лен? Китайская SUMEC Textile займется выращиванием льна в Могилевской области









Китайская компания уже импортирует лен региона и заинтересована в увеличении объемов, о чем заявляли ее представители на официальных переговорах.





По информации председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Руслана Страхара, которого цитируют местные СМИ, подписанное соглашение предусматривает инвестирование в создание сырьевой базы, а также в переработку льноволокна для китайского рынка. «Для возделывания льна на первом этапе предлагается арендовать земли в Чаусском и Кричевском районах, общая площадь которых превышает 4 тысячи га. Со временем для расширения производства возможно рассмотреть аренду земель в юго-восточном регионе области. В Чаусском районе запланировано строительство китайской корпорацией льнозавода», – поделился планами Руслан Страхар.





Первый момент, который обращает на себя внимание: ни один из имеющихся в Беларуси льнозаводов китайцам не подошел. Видимо, наши «производства» проще снести, чем спасти.





Второй момент, который интересует многих, есть ли у китайцев опыт выращивания и переработки льна?





Отрасль по переработке льна развивается в Китае чрезвычайно высокими темпами. После 2008 года Китай выходит на первые места в мире по объемам засеваемых площадей, производства льняного волокна и изделий текстильной промышленности.





Несмотря на столь впечатляющие результаты Китай способен покрыть своими силами не более 40% реально существующих потребностей льняной промышленности страны. Строгий лимит доступных посевных площадей ограничивает работу сельхозпроизводителей. Недостаток собственного сырья компенсируется ввозом значительных объемов льноволокна и соответствующих тканей из-за рубежа. Беларусь только в последние годы увидела эту нишу и этот потенциал.