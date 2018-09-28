Замещающие семьи взяли на себя заботу о пенсионерах в Беларуси

Новые семьи для пожилых людей. Эта социальная услуга становится востребованной

в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Заботу о людях старшего поколения берут на себя обычные семьи. Такая форма совместного проживания появилась в начале года. За это время создано 13 семей не только на селе, но и в городе. Сейчас формируется банк данных тех, кто нуждается в услуге и кто готов ее оказать.

«При посредничестве социальных органов заключается договор на совместное проживание. Они определяют, на каких условиях будут проживать люди – в доме семьи, которая принимает пожилого человека, или в доме пожилого человека», – пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак.

Также в Беларуси сейчас разрабатывают национальную концепцию в интересах пожилых людей.