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Замещающие семьи взяли на себя заботу о пенсионерах в Беларуси
29.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Новые семьи для пожилых людей. Эта социальная услуга становится востребованной
Заботу о людях старшего поколения берут на себя обычные семьи. Такая форма совместного проживания появилась в начале года. За это время создано 13 семей не только на селе, но и в городе. Сейчас формируется банк данных тех, кто нуждается в услуге и кто готов ее оказать.
«При посредничестве социальных органов заключается договор на совместное проживание. Они определяют, на каких условиях будут проживать люди – в доме семьи, которая принимает пожилого человека, или в доме пожилого человека», – пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак.
Также в Беларуси сейчас разрабатывают национальную концепцию в интересах пожилых людей.
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