Первый в мире человек заразился вирусом гепатита E от крысы

Настоящее открытие совершили недавно ученые, зафиксировав случай заражения человека гепатитом Е от крысы.

Этим человеком стал 56-летний житель Гонконга, которому недавно пересадили печени. Он и стал первым человеком, заразившимся от крысы этим заболеванием.



Когда пациент сдавал свои привычные анализы из-за болезни, медики были поражены аномальными показателями работы печени. Причин для такого феномена не было. Как показали последующие исследования состояния его здоровья – мужчину настиг крысиный вирус гепатита Е.



Выяснилось, что неподалеку от его жилища обитает множество крыс. Медики считают, что болезнь он "подхватил" из-за того, что в его организм через еду попал крысиный помет. После трансплантации органа иммунитет был слаб, из-за этого организм не смог побороть вирус.

Источник: sb.by

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