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Первый в мире человек заразился вирусом гепатита E от крысы
29.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Настоящее открытие совершили недавно ученые, зафиксировав случай заражения человека гепатитом Е от крысы.
Этим человеком стал 56-летний житель Гонконга, которому недавно пересадили печени. Он и стал первым человеком, заразившимся от крысы этим заболеванием.
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Настоящее открытие совершили недавно ученые, зафиксировав случай заражения человека гепатитом Е от крысы. Этим человеком стал 56-летний житель...
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