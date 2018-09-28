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Нужно ли выкашивать болота?
29.09.2018 — Разное | Свислочская газета
В рамках мероприятия участники обсудили вопросы рационального и устойчивого управления водно-болотными угодьями на охраняемых территориях, совершили полевую экскурсию на болото Дикое национального парка "Беловежская пуща". Также посетили агроусадьбу "Залесье", где смогли отдохнуть и подвести итоги семинара.
Снежана ЖУРНЕВИЧ.
Фото автора.
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