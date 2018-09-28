Нужно ли выкашивать болота?



Сегодня Новодворская СШ встречала представителей организаций науки, образования, охраны природы из Беларуси, России, Украины и Литвы ІІІ Международного научного семинара "Растительность болот: современные проблемы классификации, картографирования, использования и охраны".

В рамках мероприятия участники обсудили вопросы рационального и устойчивого управления водно-болотными угодьями на охраняемых территориях, совершили полевую экскурсию на болото Дикое национального парка "Беловежская пуща". Также посетили агроусадьбу "Залесье", где смогли отдохнуть и подвести итоги семинара.





Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.