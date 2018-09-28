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Чем удивит праздник города Белоозёрска в свой 60-летний юбилей

29.09.2018 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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В конце сентября город энергетиков Белоозёрск ожидает один из самых масштабных и ярких праздников в году – День города. Готовится обширная программа, которая будет насыщена сюрпризами и новинками. Гуляния пройдут 30 сентября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59267.php

Чем удивит праздник города Белоозёрска в свой 60-летний юбилей

Немного истории: город Белоозёрск получил своё поэтическое название от одноимённого названия озера Белое, расположенного недалеко от города. Белоозёрск находится между трёх чудесных озёр Брестчины – Белым, Чёрным и Споровским, в 27 км к юго-востоку от города Берёзы. С 12 января 1960 г. – это рабочий посёлок Берёзовский, центр Берёзовского поселкового Совета, который с 25 июня 1960 г. переименован в Белоозёрск. С 15 января 1963 г. – посёлок областного, а с 27 января 1965 г. – районного подчинения. С 16 сентября 1970 года- город районного подчинения.

Территория города – 584 гектара. Численность населения на 1 января 2018г. – 12421 житель. В городе имеется железнодорожная станция и автовокзал. На территории города расположено 50 предприятий, организаций и учреждений различной формы собственности. Основная отрасль промышленности – энергетическая.

Город имеет разветвлённую торговую сеть, состоящую из 45 торговых объектов на арендуемых площадях, 72 магазина различной форм собственности, павильонов и киосков ИП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59267.php

Чем удивит праздник города Белоозёрска в свой 60-летний юбилей

В городе расположены две средние школы, гимназия, государственный профессионально-технический колледж электротехники, Детская школа искусств, пять детсадов, Дом культуры, Центр дополнительного образования детей и молодёжи, Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, гостиница, оздоровительный центр РУП «Брестэнерго», филиал учреждения здравоохранения «Берёзовская центральная районная больница им. Э.Э. Вержбицкого» «Белоозёрская городская больница».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59267.php

Чем удивит праздник города Белоозёрска в свой 60-летний юбилей

Праздник «Мой город-моя судьба», посвященный 60-летию города начнется с 8 часов утра и продлиться до самой ночи. Открытие праздника состоится в 12 часов на главной сцене городской площади, которая и станет центром торжественных мероприятий с церемониями награждений лучших из лучших жителей города, концертными программами, республиканской акцией «Мы – вместе!».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59267.php

Чем удивит праздник города Белоозёрска в свой 60-летний юбилей

А в течение всего дня по городу будут работать радиоточки, по которым жители и гости города прослушают радиогазету с информацией об организациях, предприятиях, учреждениях, об истории Белоозерска, поздравления с праздником. На основных улицах города развернется торговля «Ярмарочные разгуляи», ярмарка сельхозпредприятий района (пр.Мира, ул.Ленина, ул.Энергетиков), выставки продукции предприятий, учреждений и организаций района, выставка уроженца города Сергея Радюка, выставки автомобилей и многое другое. На нескольких площадках города пройдут выступления коллективов художественной самодеятельности предприятий и организаций города и Берёзовского района «Для тех, кто любит край родной». На концертной площадке возле магазина «Надежда» игровые программы с детьми проведут аниматоры районного дома культуры и кобринской цирковой студии. В городском парке пройдут спортивные мероприятия. В честь юбилея города будет открыт арт-объект «Камень счастья», подробности о котором жители и гости узнают непосредственно в день празднования.

 
 
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В конце сентября город энергетиков Белоозёрск ожидает один из самых масштабных и ярких праздников в году – День города. Готовится обширная программа, которая...
 
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