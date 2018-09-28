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В Ганцевичском районе Ситроен вылетел в кювет
29.09.2018 21:10 — Разное | Виртуальный Брест
Дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге по маршруту Ганцевичи - Хотыничи. Минивен "Ситроен Пикассо" вылетел с дороги после того, как у него лопнуло колесо, сообщают очевидцы.
Женщина, водитель автомобиля ударилась головой. На место выезжали
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге по маршруту Ганцевичи - Хотыничи. Минивен "Ситроен Пикассо" вылетел с дороги после того, как у него лопнуло...
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