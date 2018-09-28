ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропавшего в лесу жителя Ганцевичского района нашли мертвым. Возможно укусила гадюка

29.09.2018 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Поисковая группа, сформированная Ганцевичским РОВД из добровольцев и активистов поисково-спасательного отряда «Ангел», в субботу, 29 сентября, на болоте обнаружила тело 66-летнего жителя деревни Раздяловичи Николая Рабцевича, который ушёл за клюквой 26 сентября и пропал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59265.php

Пропавшего в лесу жителя Ганцевичского района нашли мертвым. Возможно укусила гадюка

Поиски первые сутки после заявления о пропаже человека были безуспешны. В субботу поисковая группа, в составе которой был и наш журналист, задача которого была осмотреть с дрона квадраты, в которых, возможно, мог находится человек, снова отправилась на поиски.

Около двух часов дня пенсионер был обнаружен. К сожалению, мёртвым…

Одной из версий, которая стала причиной смерти мужчины, рассматривается укус гадюкой.

На место выехала группа Следственного комитета и криминалист.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поисковая группа, сформированная Ганцевичским РОВД из добровольцев и активистов поисково-спасательного отряда «Ангел», в субботу, 29 сентября, на болоте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода троллит белорусов: в понедельник до +18°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика