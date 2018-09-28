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Пропавшего в лесу жителя Ганцевичского района нашли мертвым. Возможно укусила гадюка
29.09.2018 21:10 — Разное | Виртуальный Брест
Поисковая группа, сформированная Ганцевичским РОВД из добровольцев и активистов поисково-спасательного отряда «Ангел», в субботу, 29 сентября, на болоте обнаружила тело 66-летнего жителя деревни Раздяловичи Николая Рабцевича, который ушёл за клюквой 26 сентября и
Поиски первые сутки после заявления о пропаже человека были безуспешны. В субботу поисковая группа, в составе которой был и наш журналист, задача которого была осмотреть с дрона квадраты, в которых, возможно, мог находится человек, снова отправилась на поиски.
Около двух часов дня пенсионер был обнаружен. К сожалению, мёртвым…
Одной из версий, которая стала причиной смерти мужчины, рассматривается укус гадюкой.
На место выехала группа Следственного комитета и криминалист.
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Поисковая группа, сформированная Ганцевичским РОВД из добровольцев и активистов поисково-спасательного отряда «Ангел», в субботу, 29 сентября, на болоте...
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