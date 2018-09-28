Пропавшего в лесу жителя Ганцевичского района нашли мертвым. Возможно укусила гадюка

Поисковая группа, сформированная Ганцевичским РОВД из добровольцев и активистов поисково-спасательного отряда «Ангел», в субботу, 29 сентября, на болоте обнаружила тело 66-летнего жителя деревни Раздяловичи Николая Рабцевича, который ушёл за клюквой 26 сентября и пропал .



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Поиски первые сутки после заявления о пропаже человека были безуспешны. В субботу поисковая группа, в составе которой был и наш журналист, задача которого была осмотреть с дрона квадраты, в которых, возможно, мог находится человек, снова отправилась на поиски.

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