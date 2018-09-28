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"Пар не хуже, чем в настоящей бане". Мобильная парная дешевле тысячи долларов своими руками
Эту супербюджетную баню герой видеосюжета построил всего за неделю и меньше чем за тысячу долларов. Получился промежуточный вариант между баней-палаткой и настоящей парной. Из оборудования в ней — только печь-скоропарка, однако даже такое простое решение позволяет достичь идеального соотношения температуры и влажности в парилке.
Видео с канала
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Россиянин построил промежуточный вариант между баней-палаткой и настоящей парной.
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